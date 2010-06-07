Кивалов по старой привычке соврал украинцам?

Венецианская комиссия на своем заседании 4 июня не давала заключения по законопроекту, предложенному Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, о судоустройстве и статусе судей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве заявила член Венецианской комиссии (Европейской комиссии за демократию через право) Марина СТАВНИЙЧУК.

Она отметила, что комиссия лишь заслушала информацию о ходе судебной реформы в Украине, в том числе информацию о законопроекте Президента, которую предоставил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правосудия, народный депутат от Партии регионов Сергей КИВАЛОВ.

“Никоим образом Венецианская комиссия, приняв во внимание эту информацию, не обсуждала вопрос содержания положений соответствующего законопроекта, который внесен Президентом Украины в парламент и проголосован в первом чтении”, - отметила она, отметив, что произошла “определенная манипуляция информацией” относительно рассмотрения законопроекта.

М.СТАВНИЙЧУК напомнила, что комиссия рассматривает проекты лишь в том случае, если есть официальное обращение государства, если тот или другой законопроект направлен на экспертизу Венецианской комиссии. “Венецианская комиссия никогда не рассматривает законопроекты с политической точки зрения, не расставляет политические акценты. Комиссия всегда работает исключительно в правовой плоскости”, - добавила она.

Член Венецианской комиссии выразила мнение, что Украина должна проводить судебную реформу в тесном сотрудничестве с европейскими структурами, и подтвердила готовность Венецианской комиссии дать экспертное заключение по принятому в первом чтении законопроекту о судоустройстве и статусе судей в случае официального обращения Украины.

Как сообщалось, 3 июня Верховная Рада приняла в первом чтении президентский проект Закона «О судоустройстве и статусе судей».

Министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ заявил, что во время разработки законопроекта были учтены все советы европейских экспертов, в частности Венецианской комиссии.

4 июня председатель Комитета ВР по вопросам правосудия С.КИВАЛОВ сообщил, что Венецианская комиссия на своем заседании одобрила этот законопроект.

По словам С.КИВАЛОВА, члены Венецианской комиссии приняли во внимание информацию о том, что законопроект разработан на основе европейских стандартов и в нем заложена значительная уступка полномочий Президентом Украины и Верховной Радой Украины с целью укрепления независимости судебной власти.