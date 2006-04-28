Тимошенко не откажется от должности премьер-министра

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что не откажется от должности премьер-министра Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер БЮТ сказала сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос, готова ли она отказаться от должности премьера ради создания Коалиции демократических сил.

«Кроме меня, вряд ли кто-то наведет порядок в государстве», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она еще раз подчеркнула, что в случае создания в Верховной Раде коалиции при участии блока «Наша Украина» и Партии регионов, БЮТ пойдет в оппозицию.