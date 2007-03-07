Секретариат Президента успокаивает: Ющенко до Кучмы еще далеко

Главная служба документального обеспечения Секретариата Президента Украины информирует, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО за время каденции нынешней Верховной Рады Украины применил право вето только к 14,5% принятых ею законов.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины в связи с заявлением министра юстиции Украины Александра ЛАВРИНОВИЧА на международной конференции «Новая Украина в новой Европе» о злоупотреблении, по его мнению, Президентом Украины правом вето и размещением соответствующей информации на официальном сайте Министерства юстиции Украины.

Главная служба сообщает, что за период каденции Верховной Рады IV созыва (21.01.05-01.06.06) на подпись Президенту поступил 521 закон, из них были 380 подписаны, к 154 (29,5%) применено право вето, по 13 из которых было преодолено.

За период каденции Верховной Рады Украины V созыва (01.06.06-28.02.07) на подпись Президенту поступило 179 законов, из них 153 были подписаны, к 26 (14,5%) применено право вето, по 3 из которых было преодолено.

На протяжении января-февраля 2007 года Президент Украины принял решение относительно 53 принятых Верховной Радой Украины законов (29 были приняты в 2006 году, а 24 закона – в январе-феврале 2007 года). Из них 41 закон подписан, к 12 законам применено право вето (к Закону Украины «О Кабинете министров Украины» право вето применено дважды). В том числе, в отношении законов, принятых Верховной Радой Украины в январе-феврале 2007 года, Президент Украины подписал 18 и к 6 применил право вето.

Для сравнения пресс-служба наводит статистику динамики подписания законов экс-президентом Украины Леонидом КУЧМОЙ в период с 1 января в 2004 г. по 21 января в 2005 г. На подпись поступили 382 закона, 313 были подписаны, к 73 (19,1%) применено вето, по 14 из них преодолено.

Как сообщал УНИАН, 2 марта министр юстиции А.ЛАВРИНОВИЧ заявил, что Президент Украины В.ЮЩЕНКО, применяя право вето к большому количеству законов, сдерживает успешную работу правительства. «Я с печалью могу констатировать, что то, что мы можем видеть, не вдохновляет - если в Украине с августа прошлого года по февраль этого года принято 140 законов, и глава государства 26 раз применил право вето», - сказал министр.