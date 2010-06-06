Депутат БЮТ призывает бросать Тимошенко

Депутат Верховной Рады, член фракции Блока Юлии Тимошенко, экс-лидер Львовской областной организации партии Иван Денькович 4 июня вышел из партии «Батьківщина». Об этом он сообщил журналистам во Львове.

«Заявляю о своем принципиальном несогласии с процессами, которые происходят в партии и о своем выходе из нее», – приводит его слова Радио "Свобода".

По его словам, в партии слова расходятся с делом.

Также Денькович призывал других членов партии выйти из нее.

Раньше, утром 1 июня спикер Верховной Рады Владимир Литвин зачитал заявление Деньковича о вхождении в коалицию, но уже на вечерним заседании депутат вышел из нее.

25 мая президиум «Батькивщины» освободил Деньковича от должности председателя Львовской областной организации партии, которую он возглавлял с 2003 года.