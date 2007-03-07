Ющенко с Качиньским поговорили о футболе

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагает Польше разработать отдельный план создания в 2007-2008 годах дополнительных пограничных инфраструктур.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, об этом шла речь во время двусторонней встречи В.ЮЩЕНКО с Президентом Польши Лехом КАЧИНЬСКИМ и на встрече делегаций в расширенном составе.

В частности, речь идет о создании трех дополнительных пунктов пересечения границы, соответственно на территории Польши и Украины. Кроме того, стороны пришли к пониманию о введении на всех проходных пунктах совместного таможенного контроля.

Затрагивая тему сотрудничества двух стран в гуманитарной сфере, главы государств пришли к согласию о необходимости их содействия открытию постоянно действующей украинской экспозиции в бывшем концлагере Аушвиц – Биркенау (Освенцим). Стороны также договорились о продолжении совместного протокола по увековечению памятных мест на территории обеих стран. Речь идет о продолжении работы по предоставлению статуса исторических памятников ряду объектов. Сейчас Украина и Польша имеют по 44 таких объекта.

В.ЮЩЕНКО и Л.КАЧИНЬСКИЙ также обсудили вопросы, связанные с возможным проведением в Украине и Польше финала чемпионата Европы по футболу в 2012 году.