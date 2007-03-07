Жебривский: танцору-Януковичу что-то мешает

"Сегодня нет оснований для проведения досрочных президентских выборов. Когда “антикризовики” озвучивают подобные заявления, то они всего-навсего играют мышцами. Их громкие заявления о том, что они гиганты политики, лишь свидетельствуют об их слабости. Как известно, плохому танцору, как всегда, что-то мешает ”, - сказал в интервью сайту пресс-службы НУнародный депутат Павел Жебривский, комментируя заявления Януковича, что в случае, если Президент будет препятствовать реформам “регионалов”, то они не исключают проведения досрочных президентских выборов.

По словам Жебривского, подобные заявления Януковича дестабилизировали ситуацию в государстве. “Вопрос о досрочных президентских выборах – это страшилка, которой “антикризовики” хотят напугать главу государства”, - прибавил Жебривский.

Он также отметил, что правительство Януковича понимает, что если он и в дальнейшем будет продолжать свою неудачную экономическую политику, то окончательно потеряет доверие общества. “В свое время якобы для осуществления эффективной политики Президенту Кучмы было маловато полномочий. В настоящее время эту эстафету перенял Янукович, - подчеркнул народный депутат. - Сейчас он перебирает на себя много полномочий, которые даже согласно с политреформой ему не принадлежат”.