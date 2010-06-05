Тимошенко о Кучме, кланах, карманных депутатах и профанации

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что введение в Украине смешанной избирательной системы приведет к профанации выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила на пресс-конференции в Киеве.

«Пропорциональную систему выборов, которая, безусловно, имеет свои несовершенные составляющие, пропорциональную систему выборов, которая шаг за шагом зарождает в Украине партии европейского типа, зарождает ответственность и подотчетность партий, делает партии действенным механизмом развития всех процессов положительного направления - именно эту систему сейчас хотят сломать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ считает, что в Украине нужно совершенствовать пропорциональную систему выборов путем введения открытых списков. «Но то, что предлагает ЯНУКОВИЧ - введение смешанной системы, возвращение на 50% местных органов власти и в Верховной Раде выборов на мажоритарной основе. И тогда совсем по-другому будут выглядеть выборы», - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, как во времена президентства Леонида КУЧМЫ именно через смешанную систему выборов создавалась авторитарная система власти. «Мы помним полумажоритарные выборы при КУЧМЕ, когда в кабинете Президента на мажоритарные округа расписывались представители крупного кланового бизнеса, когда весь админресурс подтягивался под каждый мажоритарный округ, который планировал получить КУЧМА как победу и как карманного депутата, и все мы помним, как в 2002 году партия власти взяла 11,7%, но сразу создала свое большинство за счет карманных, манипулируемых, зависимых, управляемых мажоритарщиков» - объяснила она.

По ее мнению, введение смешанной системы выборов отменит конкурентность среди политических партий, а также остановит продвижение Украины «вперед на основе конкуренции стратегий партий».

«Я думаю, что это не просто шаг назад, а это разрушение надежд государства на развитие всех процессов цивилизованным демократическим путем», - резюмировала Ю.ТИМОШЕНКО.