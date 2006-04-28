Волков предложил Довгому свое плечо

Избрание Олеся ДОВГОГО секретарем Киевсовета ставит точку в попытках некоторых политических сил снять с должности мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Такое мнение высказал сегодня корреспонденту УНИАН народный депутат Украины Александр ВОЛКОВ, комментируя сегодняшние события в Киевсовете.

По убеждению А.ВОЛКОВА, голосование относительно должности секретаря Киевсовета - это абсолютная победа Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО. “Это произошло, несмотря на то, что силы, возглавляемые Михаилом БРОДСКИМ, говорили о том, что у них есть большинство и они могут блокировать любое решение мэра”, - сказал А.ВОЛКОВ. Он добавил, что это подтверждает беспочвенность этих слов и вместе с тем подтверждает слова самого А.ВОЛКОВА, что мэра поддерживает более 70 депутатов Киевсовета.

Говоря об О.ДОВГОМ, он заметил, что понимает то, что это молодой человек и, возможно, у него нет большого опыта (О.ДОВГОМУ 24 года – УНИАН). “Но я хочу сказать всем, что за его спиной стоит мэр Киева, и Александр ВОЛКОВ готов в любой момент подставить свое плечо”, - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, сегодня по результатам тайного голосования заместителем Киевского городского председателя – секретарем Киевсовета избран представитель фракции Блока Черновецкого О.ДОВГИЙ.

За кандидатуру О.ДОВГОГО отдали свои голоса все 65 депутатов, получивших бюллетени.

От Блока Черновецкого вместе с городским председателем Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ проголосовало 22 депутата, от блока «Наша Украина» - 15 депутатов, от Народного блока Литвина - 5, СПУ – 3, Партии регионов – 9, Блока Виталия Кличко ПОРА-ПРП – 11 депутатов.