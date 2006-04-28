К украинскому народу обратится Президент

В субботу, 29 апреля, в 18.00 прозвучит радиообращение Президента Виктора ЮЩЕНКО к украинскому народу.

Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве Президента Украины, глава государства расскажет о том, как отмечается 20-я годовщина аварии на Чернобыльской АЭС, и о путях возрождения тридцатикилометровой зоны.

Обращение будут транслировать три программы Украинского радио и «Радио ЭРА» FM с повтором в воскресенье, 30 апреля, в 10.00. Украинское радио также повторит выступление в субботу в 22.00. Кроме того, обращение Президента можно прослушать в интернете. За границей оно прозвучит в эфире Всемирной службы «Радио Украина» Украинского радио.