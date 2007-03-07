Кравчук не хочет, чтобы Луценко вел полки на Киев в погонах советника

Бывший Президент Украины Леонид КРАВЧУК предлагает Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО немедленно освободить Юрия ЛУЦЕНКО от должности советника.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня во время «круглого» стола «Конституционный процесс в Украине: диалог власти и общества».

Л.КРАВЧУК отметил, что сегодня в Украине нередко чиновники осуществляют действия, противоречащие Конституции и законодательству Украины. По его мнению, такие чиновники должны быть освобождены.

В качестве примера Л.КРАВЧУК привел ситуацию с Ю.ЛУЦЕНКО. По его словам, Ю.ЛУЦЕНКО как политик «имеет право вести полки на Киев». «Но почему он водит эти полки в ранге советника Президента», - спросил экс-президент.

По словам Л.КРАВЧУКА, возникает вопрос, знает ли Президент о том, что его чиновник занимается такими делами. При этом он отметил, что люди эту ситуацию могут воспринимать и так: «а может это и есть поручение прямое Президента Украины».

Л.КРАВЧУК отметил, что считает целесообразным, что чиновник, «который вмешивается в конституционный процесс, занимается политической деятельностью вопреки позиции Президента, премьер-министра Украины, должен быть освобожден».