Мороз считает, что Ющенко выбрал не совсем корректный путь

Председатель Верховной Рады Украине Александр МОРОЗ предлагает создать консультативный орган по вопросам внесения изменений в Конституцию, который бы возглавили Президент, глава правительства и руководитель парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об он сказал во время «круглого» стола на тему: «Конституционный процесс в Украине: диалог власти и общества».

А.МОРОЗ отметил, что Президент выступает за создание Конституционной комиссии и уже сделал несколько шагов в этом направлении. «Я считаю, что это не совсем корректный путь – какому-либо органу сегодня давать название Конституционная комиссия», - отметил он.

По словам А.МОРОЗА, созданная Временная специальная комиссия парламента может предложить Президенту Украины, Председателю Верховной Рады и премьер-министру создать «широкий консультативный конституционный орган», который бы нарабатывал предложения изменений в Конституцию, а также разрабатывал соответствующие законопроекты.

Он отметил, что такой орган должны были бы возглавить Председатель ВР, Президент и премьер-министр. А.МОРОЗ отметил, что изменения, которые необходимо внести в Конституцию, в частности, в части местного самоуправления, должны быть приняты «не в угоду тех или других политиков», а служить интересам государства. «Мы не должны писать нормы Основного Закона под конкретные условия, под конкретных людей, а нужно создавать систему, которой будут пользоваться политические силы», - отметил А.МОРОЗ.

Председатель ВР подчеркнул, что разговоры о проведении ассамблеи или референдума по внесению изменений в Конституции Украины - «все это авантюра». По его словам, в этом вопросе необходимо действовать в рамках Конституции.