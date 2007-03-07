Ющенко устранил последнюю преграду на пути Украины в ВТО
Протокол с Киргизстаном подпишут
Украина и Киргизстан в течение ближайших дней планируют подписать протокол о доступе на рынки товаров и услуг в рамках вступления Украины во Всемирную торговую организацию.
Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом шла речь в ходе телефонного разговора Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и Президента Киргизстана Курманбека БАКИЕВА.
Президенты обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества Украины и Киргизстана, вступления Украины в ВТО.
Стороны отметили, что уже через 5-7 дней между Украиной и Киргизстаном должен быть подписан двусторонний протокол о доступе на рынки товаров и услуг в рамках вступления Украины в ВТО.
Президент Украины намерен обратиться к премьер-министру Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой держать этот вопрос под контролем.
В.ЮЩЕНКО также пригласил Президента Киргизстана посетить Украину с визитом.
Как сообщал УНИАН, вчера в Брюсселе заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ сказал, что Украина не может считать завершенными переговоры о вступлении в ВТО и не сможет стать членом ВТО без договоренности с Киргизстаном.
Украина завершила переговоры со всеми членами Рабочей группы ВТО кроме Киригизстана, подписав 49 протоколов о взаимном доступе на рынки товаров и услуг.
Украина пытается вступить в ВТО с 1993 года.