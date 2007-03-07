Ющенко устранил последнюю преграду на пути Украины в ВТО

Украина и Киргизстан в течение ближайших дней планируют подписать протокол о доступе на рынки товаров и услуг в рамках вступления Украины во Всемирную торговую организацию.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом шла речь в ходе телефонного разговора Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и Президента Киргизстана Курманбека БАКИЕВА.

Президенты обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества Украины и Киргизстана, вступления Украины в ВТО.

Стороны отметили, что уже через 5-7 дней между Украиной и Киргизстаном должен быть подписан двусторонний протокол о доступе на рынки товаров и услуг в рамках вступления Украины в ВТО.

Президент Украины намерен обратиться к премьер-министру Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой держать этот вопрос под контролем.

В.ЮЩЕНКО также пригласил Президента Киргизстана посетить Украину с визитом.

Как сообщал УНИАН, вчера в Брюсселе заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ сказал, что Украина не может считать завершенными переговоры о вступлении в ВТО и не сможет стать членом ВТО без договоренности с Киргизстаном.

Украина завершила переговоры со всеми членами Рабочей группы ВТО кроме Киригизстана, подписав 49 протоколов о взаимном доступе на рынки товаров и услуг.

Украина пытается вступить в ВТО с 1993 года.