Матвиенко сказал, чего боится Ющенко

Заместитель председателя Секретариата Президента Анатолий МАТВИЕНКО называет «добрым знаком» заявления Партии регионов о готовности вести открытые переговоры о создании парламентской коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге А.МАТВИЕНКО сказал: «Что касается заявлений Виктора ЯНУКОВИЧА – то это добрый знак, демонстрация того, к чему стремится Президент. Мы все несем ответственность сохранить единство Украины».

Он отметил, что будущая коалиция будет желто-голубой - как и флаг Украины, и она должна быть демократической и государственнической.

Относительно роли Президента в переговорном процессе А.МАТВИЕНКО сказал: «Президент прекрасно знает, что происходит, он проинформирован». По его словам, Виктор ЮЩЕНКО боится одного – формальности в вопросе создания коалиции. «Президент хочет содержания и хочет гарантий этого содержания, не хочет новых иллюзий и не хочет новых разочарований», - сказал А.МАТВИЕНКО.

Также, по его словам, когда Президент заявляет, что такая коалиция уже была, то он тем самым не перечеркивает возможность ее повторения по конфигурации, а перечеркивает возможность ее повторения по содержанию.

А.МАТВИЕНКО сообщил, что на сегодняшний день «подписанная структура коалиционного соглашения», которое состоит из следующих блоков: основы внутренней и внешней политики; программа деятельности правительства; сфера ответственности и обязательств сторон. Также, по его словам, предусматривается предоставить оппозиции «очень большие полномочия», потому что, подчеркнул он, сильная оппозиция означает сильную власть.

По его словам, сегодня над содержанием коалиционного соглашения работает семь или восемь рабочих групп. «Когда мы это все пройдем, тогда мы автоматически выйдем на предмет фигурантов. И если это будет последним камнем (преткновения), то тогда нужно искать возможные какие-то другие конфигурации этой коалиции и никогда не говорить «никогда», - отметил А.МАТВИЕЕНКО.

В этом контексте он подчеркнул, что Президент не воспринимает политики тех, кто заявляет «никогда». «Это говорит об ограниченности этих политиков или об их неопытности, или о сознательной провокации», - заявил А.МАТВИЕНКО.

Он также сообщил, что Секретариат планирует провести вторые президентские слушания (первые состоялись в 2005 году - УНИАН). Вторые президентские слушания будут посвящены вопросом конфигурации власти, взаимодействию ее ветвей в новых условиях, в том числе и проблемам коалиции.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля В.ЯНУКОВИЧ на заседании Политсовета Партии регионов заявил, что его политическая сила начинает переговорный процесс относительно создания парламентской коалиции. По информации официального сайта партии, политсовет Партии регионов решил инициировать подготовку коалиционного соглашения и последующее ее представление для рассмотрения и принятия всеми партиями и блоками, представленными в Верховной Раде Украины нового созыва.

В.ЯНУКОВИЧ считает, что наиболее эффективной может быть коалиция Партии регионов и «Нашей Украины».