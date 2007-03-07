Сенат США утешил Украину: в НАТО вступим ”своевременно”

Профильный комитет по иностранным делам Сената США одобрил на своем заседании законопроект о поддержке вступления Украины в НАТО.

Как передает РИА «Новости», законопроект также предусматривает выделение из бюджета США финансовых средств этим странам в рамках программы "содействия в сфере безопасности" для подготовки к вступлению в альянс.

Законопроект под названием "Акт 2007 года о консолидации свободы в НАТО" одобрен на заседании комитета под председательством его главы, сенатора-демократа Джозефа БАЙДЕНА.

Соавторами документа выступили сенаторы-республиканцы Ричард ЛУГАР, Джон МАККЕЙН, сенатор-демокрaт Кристофер ДОДД и другие.

В законопроекте заявлена поддержка со стороны конгресса США "своевременному вступлению в НАТО Албании, Хорватии, Грузии, Македонии и Украины".

"Грузия и Украина заявили о своем стремлении вступить в евроатлантическое сообщество и, в частности, стремятся вступить в НАТО. Грузия и Украина тесно работают с НАТО и его членами для соответствия критериям в целях своевременного членства в НАТО", - говорится в тексте законопроекта.

"Конгресс США призывает наших союзников в НАТО работать с Соединенными Штатами для реализации той роли, которую НАТО играет в продвижении глобальной безопасности, включая продолжение поддержки расширению и приему в члены достойных государств, в особенности посредством присоединения Грузии к Плану по членству в НАТО, а также через признание прогресса в продвижении Албании, Хорватии, Грузии, Македонии и Украины к выполнению требований и обязательств по членству в НАТО", - отмечается в тексте одобренного документа.

В нем также отражено решение о включении этих стран в американскую программу "содействия в сфере безопасности" в рамках подготовки к вступлению в члены Североатлантического альянса, для чего из федерального бюджета США на 2008 год предусмотрено выделение "средств, которые будут необходимы для оказания содействия Албании, Хорватии, Грузии, Македонии и Украине".

В середине февраля аналогичный законопроект был одобрен профильным комитетом по иностранным делам палаты представителей американского конгресса.