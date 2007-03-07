Ющенко определил два ключевых тезиса для украинской нации

Президент Украины Виктор Ющенко во время торжественного заседания Ученого совета Львовского национального университета имени Ивана Франко по случаю 60-летнего юбилея лауреата Госпремии, ректора этого университета, профессора Ивана ВАКАРЧУКА определил два ключевых, по его мнению, тезиса для украинской нации.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Президента, первый тезис – это потребность изменений и дополнений к Конституции, поскольку политреформа привела к потере баланса между ветвями власти и акцентировал на необходимости создания единой конституционной комиссии, куда бы вошли представители от разных ветвей власти и общественности. Эта комиссия должна была бы сформировать основные изменения и дополнения к Конституции. И второй тезис – в системе власти в настоящее время необходимо сформировать систему приоритетов. По его мнению, ими должны стать украинский язык как государственный, принципы создания конкурентного рынка, евроинтеграция, национальная безопасность в контексте единой евробезопасности и создание единой поместной церкви.

Как сообщал УНИАН, 7 марта В.ЮЩЕНКО в 8.30 ранки посетит Лычаковское кладбище во Львове, где возложит цветы к могилам Ивана Франко и ректора Львовского национального университета “Львовская Политехника” Юрия Рудавского.

Планируется, что в 10.00 В.ЮЩЕНКО отбудет из Львова.