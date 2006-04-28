В Киеве шесть новых председателей

В Киевской городской государственной администрации официально представлены новоизбранные председатели советов шести районов: Деснянского, Печерского, Оболонского, Подольского, Соломенского и Шевченковского.

Как передает корреспондент УНИАН, первый заместитель председателя столичной горгосадминистрации Иван ФОМЕНКО сообщил, что 26 апреля состоялась первая сессия новоизбранного Деснянского райсовета, на котором председателем совета был избран Юрий ЗАХАРИЧЕВ (Блок Леонида Черновецкого).

В тот же день, по словам И.ФОМЕНКО, на сессии Печерского райсовета председателем совета избран Сергей СУЩЕНКО (фракция «Наша Украина»).

27 апреля также состоялись первые сессии советов в Оболонском районе, где председателем райсовета избран Вадим ЯГОДКА (фракция «Наша Украина»); в Подольском районе – председателем райсовета избран Евгений РОМАНЕНКО (Блок Леонида Черновецкого); председателем Соломенского райсовета переизбран Иван СИДОРОВ (фракция «Наша Украина»); в Шевченковском районе председателем райсовета избран Виктор ПИЛИПИШИН (Народный блока Литвина).