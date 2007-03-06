«Как будут жить киевляне в 2007 году?» Пресс-конференция Анатолия Семиноги в УНИАН

7 марта в 12-30 в УНИАН состоится пресс-конференция народного депутата Украины, руководителя Киевской городской организации «ВО «Батьківщина» Анатолия Семиноги на тему: «Как будут жить киевляне на протяжении 2007 года? Кто будет защищать их интересы?» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.