«Как будут жить киевляне в 2007 году?» Пресс-конференция Анатолия Семиноги в УНИАН
19:55, 06 марта 2007Политика
559 0
7 марта в 12-30 в УНИАН состоится пресс-конференция народного депутата Украины, руководителя Киевской городской организации «ВО «Батьківщина» Анатолия Семиноги на тему: «Как будут жить киевляне на протяжении 2007 года? Кто будет защищать их интересы?» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter