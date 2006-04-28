Наша Украина осудила БЮТ

Фракция «Нашей Украины» в Киевском городском совете обращается ко всем политическим силам, представленным в Киевсовете, с призывом не допустить в будущем попыток сорвать или дестабилизировать работу городского совета, которые имели место сегодня в ходе второй сессии.

Как говорится в заявлении, переданном агентству УНИАН пресс-службой фракции «Наша Украина» в Киевсовете, «Киевсовет – не место для политических баталий, этот орган должен решать насущные социально-экономические проблемы жизни столицы. Повестка дня второй сессии предусматривала формирование рабочих органов горсовета, необходимых для полноценной работы Киевсовета над решением этих задач».

«К сожалению, фракция БЮТ сделала силовые попытки заблокировать и дестабилизировать работу Киевсовета. Прикрываясь политическими лозунгами и явно надуманными процедурными зацепками, они перешли к откровенно хулиганским действиям, провоцировали стычки и драки, противостояние в сессионном зале», заявляет «Наша Украина».

«Мы уважаем позицию каждой фракции Киевсовета и каждого депутата. Но считаем недопустимыми насильственные методы лоббирования своих интересов и безапелляционные ультиматумы. Особенно, когда политикой и громкими заявлениями о справедливости пытаются прикрыть свои непомерные кадровые и бизнесовые аппетиты, стремление перераспределить собственность и денежные потоки в свою пользу», говорится в заявлении.

Фракция «Наша Украина» подчеркивает «недопустимость перенесения популистских методов избирательной кампании на будничную работу Киевсовета, направленную на экономическое благосостояние и социальную защищенность киевлян. В конечном счете, такими действиями конфликтные силы загоняют себя в тупик политической самоизоляции и маргинализации».