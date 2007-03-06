Балога в лесу подарил Тимошенко свисток (фото)

Сегодня в Пуще-Водице под Киевом состоялось подписание соглашений между руководителями региональных партийных ячеек и фракций в местных и областных советах блока «Наша Украина» и БЮТ.

Отвечая на вопрос журналистов, что для Ю.ТИМОШЕНКО символизирует свисток, подаренный председателем совета партии «Наша Украина» Виктором БАЛОГОЙ, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что «свисток является символом того, что демократические силы могут объединиться в единую команду». «Иногда нужно иметь определенную звуковую возможность созывать демократические силы в единый круг», - сказала лидер БЮТ.

Фото Анны Андриевской/Украинская правда