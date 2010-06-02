БЮТ и НУ-НС взяли перерыв
11:22, 02 июня 2010Политика
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ВР не включила в повестку дня ни одно их предложение
В заседании Верховной Рады объявлен перерыв до 11.35 по требованию фракций БЮТ и “Нашей Украины – Народной самообороны”.
Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Владимир ЛИТВИН отметил, что во время перерыва будет проведено заседание Согласительного совета с целью поиска компромисса.
В частности, перед этим ВР не поддержала ни один из законопроектов, которые предлагала оппозиция для включения в повестку дня сессии.
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