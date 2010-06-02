БЮТ и НУ-НС взяли перерыв

В заседании Верховной Рады объявлен перерыв до 11.35 по требованию фракций БЮТ и “Нашей Украины – Народной самообороны”.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Владимир ЛИТВИН отметил, что во время перерыва будет проведено заседание Согласительного совета с целью поиска компромисса.

В частности, перед этим ВР не поддержала ни один из законопроектов, которые предлагала оппозиция для включения в повестку дня сессии.