Украина не признает результаты выборов в Абхазии

Украина считает нелегитимными так называемые выборы в парламент Абхазии, которые состоялись 4 марта, и не признает их.

Об этом сообщил на брифинге во вторник руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Андрей ДЕЩИЦА.

«Международное содружество, в том числе и Украина, считают эти выборы и их следствия нелегитимными и не признают их. Украина присоединилась к заявлению Европейского Союза по этому поводу», - сказал он.

По словам А.ДЕЩИЦЫ, в так называемых выборах не имели возможности принимать участие многочисленные беженцы – граждане грузинской и других национальностей, которые покинули территорию Абхазии в ходе военных действий 1993 года. Следовательно проведенные в Абхазии выборы противоречат международным нормам и принципам ООН и ОБСЕ и в целом не способствуют продвижению на пути к урегулированию грузино-абхазского конфликта», - сказал он.

А.ДЕЩИЦА отметил, что Украина отмечает необходимость урегулирования этого регионального конфликта исключительно мирным путем с соблюдением принципов обеспечения территориальной целостности и суверенитета Грузии и призывает стороны возобновить переговорный процесс для достижения этой цели.

Он также отметил, что Украина готова способствовать урегулированию упомянутого конфликта на основе соответствующих резолюций Совета безопасности ООН.

Как сообщал УНИАН, 4 марта в непризнанной Республике Абхазия проводились выборы в парламент - Народное собрание. Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ назвал парламентские выборы в Абхазии «очередным беззаконием».

5 марта от имени Европейского Союза председательствующая в нем Германия официально объявила о том, что не признает законными парламентские выборы, состоявшиеся в Республике Абхазия.

Как отмечается в тексте заявления, "Европейский Союз подтверждает свою полную поддержку территориальной целостности Грузии в международно признанных границах и подчеркивает, что не признает законность так называемых парламентских выборов, которые состоялись 4 марта 2007 года в Абхазии (Грузия), равно как и коммунальных выборов от 11 февраля 2007 года".