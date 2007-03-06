Тарасюк раскритиковал европейскую политику соседства

Экс-министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК убежден, что ЕС должен принять политическое решение о будущем членстве Украины. Об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, Б.ТАРАСЮК напомнил, что в начале 90-х годов относительно всех европейских стран были приняты политические решения, что они в будущем станут членами ЕС, и в соответствии с ними производились конкретные программы технической помощи для приближения к критериям Евросоюза. В то же время относительно Украины ЕС до сих пор не принял такого решения.

«ЕС не принял политического решения, которое бы определяло, что Украина в будущем может стать членом ЕС – это является проблемой», - сказал Б.ТАРАСЮК.

Он отметил, что Европейская политика соседства, которая предлагается сегодня ЕС, по определению является неверной, поскольку европейской политикой соседства можно называть политику, которая касается соседних с Европой стран.

«Эта политика является неправильной по определению», - отметил Б.ТАРАСЮК.

В то же время он отметил, что внутренними препятствиями на пути Украины к ЕС является длительное время существующее несоответствие деклараций о стремлении вступить в ЕС и игнорирование европейских ценностей и стандартов.

Б.ТАРАСЮК также считает, что замедляет решение этого вопроса неприсоединение Украины к ВТО, поскольку только после вступления в ВТО можно говорить о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС.

По убеждению Б.ТАРАСЮКА, также не хватает координационных институтов, которые бы занимались вопросами евроинтеграции как на центральном, так и на местном уровнях. Он напомнил, что комитет по вопросам евроатлантической интеграции был ликвидирован.

Экс-министр иностранных дел также отметил, что не хватает специалистов в различных министерствах и ведомствах, которые бы занимались вопросами евроинтеграции и знали иностранные языки.

По его мнению, достаточное количество профессионалов на сегодня есть только в МИД, Минэкономики и Минюсте.