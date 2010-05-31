Президент дал Цушко еще одну должность
18:47, 31 мая 2010Политика
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Данилишин уволен
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил министра экономики Василия ЦУШКО управляющим в правлении Черноморского банка торговли и развития и освободил от выполнения обязанностей на этом посту бывшего руководителя экономического ведомства Богдана ДАНИЛИШИНА.
Об этом говорится в указе В.ЯНУКОВИЧА от 31 мая, текст которого размещен на сайте главы государства.
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