Президент дал Цушко еще одну должность

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил министра экономики Василия ЦУШКО управляющим в правлении Черноморского банка торговли и развития и освободил от выполнения обязанностей на этом посту бывшего руководителя экономического ведомства Богдана ДАНИЛИШИНА.

Об этом говорится в указе В.ЯНУКОВИЧА от 31 мая, текст которого размещен на сайте главы государства.