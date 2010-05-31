Янукович подведет итоги 100 дней президентства

В пятницу, 4 июня, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ проведет пресс-конференцию, посвященную 100 дням пребывания на посту главы государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, пресс-конференция для представителей центральных, региональных и иностранных средств массовой информации будет продолжаться с 12.00 до 13.00 в национальном центре делового и культурного сотрудничества “Украинский дом”.