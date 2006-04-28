На заседании Киевсовета - драка

14:02, 28 апреля 2006
Политика
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Подрались депутаты фракций БЮТ и Черновецкого

На заседании Киевского городского совета подрались депутаты фракций БЮТ и Блока Черновецкого.

Как передает корреспондент УНИАН, после перерыва в заседании сессии городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что счетная комиссия начала работу, на что представители фракции БЮТ снова попытались заблокировать трибуну. Депутаты от фракции Блока Черновецкого также подошли к трибуне, пытаясь не пропустить членов БЮТ. Депутаты от БЮТ требовали изменения состава счетной комиссии и введения в нее кандидатур от их фракции.

В результате депутаты подрались и даже снесли несколько камер ряда телеканалов.

После этого Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ предложил продолжить сессию. Председатель счетной комиссии Анатолий ЧУБ сообщил о порядке голосования за кандидатуру Олеся ДОВГОГО на должность секретаря Киевсовета, предложенную Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ.

Сейчас продолжается голосование. По неофициальной информации, бюллетени для голосования получили 65 депутатов.

 

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