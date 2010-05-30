Яценюк хочет, чтобы ПР голосовала за закон против своего "ожирения"

Народный депутат от блока “Наша Украина – Народная самооборона”, лидер "Фронта перемен" Арсений ЯЦЕНЮК предлагает сократить на 20% расходы на содержание Президента, Верховной Рады и Кабинета Министров.

Об этом он заявил в эфире передачи "Шустер Live" на телеканале “Украина”.

"Моя позиция очень четкая: я требую, чтобы Партия регионов отменила, а точнее уменьшила на 20% все расходы на содержание Президента, Верховной Рады и содержание Кабинета Министров", - сказал он.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, все страны мира уменьшают расходы на содержание своих властных органов и только Украина пошла в обратном направлении.

"До тех пор, пока Партия регионов не поставит на голосование закон об уменьшении своего “ожирения”, в парламенте нет смысла ни за что голосовать", - сказал он.

Справка УНИАН. Согласно информации еженедельника «Комментарии:», который ссылается на данные государственного и местных бюджетов, расходы на содержание чиновников всех уровней возросли на 25%, по сравнению с прошлым годом.

Как пишет издание, в этом году расходы на содержание Государственного управления делами увеличиваются на 233,6 млн. грн., или на 28%, а на обеспечение деятельности Президента планируется израсходовать на 34 млн. грн., или на 17% больше, чем в прошлом году.

Всего содержания ГУД обойдется стране в более чем 1 млрд. грн. Больше чем на 32 млн. грн. увеличиваются расходы на содержание секретариата Кабмина (на 12%), а расходы на содержание Аппарата Верховной Рады выросли на 81,2 млн. грн., или на 11%, по сравнению с 2009 годом.