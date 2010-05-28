«Вербовкой» ректора Католического университета займется СБУ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил председателю Службы безопасности Украины Валерию ХОРОШКОВСКОМУ тщательно проверить факты, которые приводит в своем публичном заявлении ректор Украинского католического университета во Львове Борис ГУДЗЯК.

Об этом УНИАН сообщила заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН.

«Глава государства призывает со всей ответственностью отнестись ко всем вопросам, связанным с соблюдением прав человека, демократических принципов и стандартов», - заявила она.

«В. ЯНУКОВИЧ убежден, что все без исключения правоохранительные органы должны служить делу укрепления законности в стране, содействия правопорядка и недопущения какого-либо давления на права и свободы человека», - добавила А. ГЕРМАН.

Как сообщал УНИАН, ректор Украинского католического университета во Львове Б.ГУДЗЯК заявил о попытках работников СБУ «склонить его к сотрудничеству».

В своем обращении он рассказывает о встрече с сотрудником СБУ, который сообщил, что администрация университета должна информировать студентов об ответственности за противоправную деятельность во время акций протеста. Ректор отметил, что ему предложили подписать соответствующее письмо о том, что администрацию предупредили об ответственности. Такое «письмо» Б.ГУДЗЯК расценивает как согласие на сотрудничество, или проще - «вербовку».

Ректор также отметил, что в высшее образование возвращаются страх и приспособленчество, а на УКУ в последующие месяцы могут оказывать давление. По его убеждению, такие действия спецслужб имеют целью ограничить гражданскую свободу, демократию и человеческое достоинство.

В свою очередь, пресс-секретарь СБУ Марина ОСТАПЕНКО подтвердила факт встречи сотрудника СБУ с ректором Католического университета. По ее словам, встреча проходила в рамках действующего законодательства с целью предупреждения нарушения закона.