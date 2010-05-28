Очередной конфуз Януковича: он перепутал Буковину с Буковелем (аудио)

Поездка Президента Украины Виктора Януковича на Львовщину не обошлась без конфуза. Об этом пишет "Львовский портал".

На исходе заседания Совета регионов Виктор Янукович выдвинул предложение о том, чтобы Украина подала заявку на проведение зимней Олимпиады 2022 года и при этом сказал, чтобы провести зимнюю Олимпиаду на Буковине.

“Сейчас там нет соответствующей инфраструктуры, но, когда мы подадим заявку, у нас будет время, чтобы все подготовить для Олимпиады в Карпатах” - сказал Президент.

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Как оказалось, Янукович спутал Буковину с Буковелем - одним из лучших горнолыжных курортов в Украине.

Уже перед пресс-конференцией Януковича заместитель главы Администрации Президента Анна Герман пыталась “отмыть” главу государства. “Речь шла о Буковеле в Карпатах. В конечном итоге, на Буковине также есть холмики и это еще тоже Карпаты, - сказала она. - Там, помните Франковская область с Черниговской, то есть Черновицкой, через реку, через Черемош. Одна часть горы на буковинской стороне, а вторая на Прикарпатье, так что там сенсации нет".

Аудио с "Украинской правды"