Тарасюк обнародовал декларацию о доходах

Министр иностранных дел Борис ТАРАСЮК получил за 2005 год 171 тысячу 45 гривень 79 копеек совокупного дохода.

Об этом указывается в декларации о доходах Б.ТАРАСЮКА в 2005 году, которая опубликована сегодня в газете “Урядовый курьер”.

Б.ТАРАСЮК также имеет в совместной собственности квартиру общей площадью 254,8 кв. м, земельный участок площадью 690 кв. м, садовый дом площадью 48 кв. м.

Министр иностранных дел не имеет обязательств финансового характера, в том числе за границей. На счете в отечественном банке Б.ТАРАСЮК держит 7 тысяч 310 гривень 54 копейки.

Сын Б.ТАРАСЮКА Олег имеет в собственности квартиру площадью 60 кв. м, а другие члены семьи не имеют доходов, ценных бумаг, недвижимого и ценного движимого имущества и вкладов в банках.

Данные сведения представлены на основании декларации, заполненной и поданной в установленном порядке по месту работы.