Янукович рассказал, как надо подходить к чувствительной женщине

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на будущей неделе обнародует концепцию экономических реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил на заседании Совета регионов, которое проходит сегодня во Львове.

«Уже на следующей неделе я оглашу концепцию экономических реформ», - заявил Президент Украины.

Он подчеркнул, что к реализации реформ будут привлечены все граждане, имеющие желание и профессионализм, все они найдут себе место в выполнении этой программы.

«Эта программа будет отвечать требованиям времени и, безусловно, будет смотреть в будущее», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

«Экономика – это такая чувствительная женщина, к которой нельзя подходить просто так, без разума», - сказал Президент Украины и уточнил, что речь идет о системном подходе в проведении экономических реформ, что, как подтверждает опыт, всегда приносило успех.