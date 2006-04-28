В центре Севастополе взорвался «Крайслер»

Севастополе в центре города сегодня около 10 часов утра взорвался легковой автомобиль «Крайслер».

Как передает корреспондент УНИАН, по оценкам специалистов, автомобиль восстановлению не подлежит. По непроверенным данным, он принадлежал владельцу кофейни, возле которой был припаркован.

В результате взрыва никто не пострадал. УМВД Украины в городе Севастополе пока что не комментирует происшествие. Расследованием занимается прокуратура, которая отрабатывает версии взрыва.