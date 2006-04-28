БЮТ посоревнуется с ”Регионами” за кресло

Депутаты Полтавского областного совета выдвинули две кандидатуры на должность председателя совета: Александра УДОВИЧЕНКО (Партия регионов) и Владимира МАРЧЕНКО (БЮТ).

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во время первой сессии новоизбранного Полтавского областного совета пятого созыва руководители тех политических сил, получивших наибольший процент голосов на выборах в облсовет - БЮТ, блок «Наша Украина», СПУ, которые 12 апреля подписали меморандум о создании коалиции, - выдвинули кандидатуру бывшего заместителя председателя облсовета В.МАРЧЕНКО на должность председателя Полтавского облсовета.

В свою очередь, представители фракции Партии регионов предложили кандидатуру председателя фракции Партии регионов в областном совете, руководителя регионального управления «ПриватБанка» А.УДОВИЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, на выборах депутатов Полтавского областного совета за БЮТ проголосовало 21,4% избирателей, за блок «Наша Украина» - 10,97%, за СПУ – 10,62%, за Партию регионов – 14,79%, за КПУ – 5,04% и за Народный блок Литвина – 3,28%.