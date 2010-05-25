Януковича просят отменить указы Ющенко

Председатель Общественного совета при Государственном управлении охраны окружающей природной среды в Николаевской области Олег ДЕРКАЧ считает, что в Украине началась кампания по дискредитации такой формы природоохранной деятельности, как национальный парк.

Такое мнение О.ДЕРКАЧ высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН, посвященной проблеме возможной ликвидации национальных парков в Николаевской области "Белобережье Святослава" и "Бугский Гард".

"Николаевский облсовет под предлогом защиты прав местных жителей инициировал обращение к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ об отмене для этих парков статуса национальных. Такие же обращения были организованы и из сельских и районных советов, которые находятся на территории парков", - сказал О.ДЕРКАЧ.

По его словам, кампания проходит под лозунгами "Киев заберет все", "Вам запретят ловит рыбу" и пр.. "Есть желание захватить побережье, а статус национального парка может этому помешать", – считает он.

Доктор биологических наук Ярослав МОВЧАН напомнил, что отмена статуса национального парка может происходить только по процедуре, определенной в законодательстве. "Это может быть инициировано или учеными, или Минприроды, которые вносили представление Президенту на присвоение этого статуса. Но основанием для этого может стать либо утрата природной ценности этого участка, либо какой-либо форс-мажор. Ни первого, ни второго основания там не существует. Формальных оснований для отмены статуса нет", - подчеркнул он.

Я.МОВЧАН добавил, что Национальный парк "Белобережье Святослава" (Кинбурнская коса) является жемчужиной украинского Причерноморья. "Здесь очень деликатная природа. Много растений, которые имеют научную ценность, которые представляют не только украинскую Красную книгу, но и европейский и мировой списки редких видов растений. На территории этого парка находится самое большее поле диких орхидей. И это нужно сохранять и показывать туристам", - убежден научный работник.

Уникальность природы этого края представлена в книге-фотоальбоме "Кинбурнская коса", которая была представлена сегодня на пресс-конференции ее автором Светланой КУСТОВОЙ.

"Идея создания книги появилась 9 лет назад, но за все эти годы никто из местной власти не проявил интереса к изданию этого альбома. Поэтому мы решили с моим мужем Виталием КУСТОВЫМ издать эту книгу за свои средства", - сказала С.КУСТОВА.

По ее словам, соавторами книги стали историк Сергей ГАВРИЛОВ и журналист Елена ИВАШКО. Издание содержит современные и старинные фотографии, а также уникальные карты и исторические документы. "Это первое полноцветное издание, посвященное Кинбурну, но я боюсь, что если таким образом будут и дальше развиваться события, то это останется и последним изданием об удивительной природе этого края", - добавила автор книги.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году с целью сохранения ценных природных комплексов и объектов степной зоны, а также уникальных природных и историко-культурных комплексов в бассейне Южного Буга указом Президента Виктора ЮЩЕНКО были созданы Национальные природные парки "Белобережье Святослава" (Кинбурнская коса) и "Бугский Гард".

Однако в апреле текущего года, несмотря на массовые протесты николаевских экологических организаций, общественных объединений и активистов, Постоянная комиссия по вопросам экологии Николаевского облсовета вынесла на рассмотрение сессии и приняла проект обращения к Президенту В.ЯНУКОВИЧА с просьбой рассмотреть вопрос об отмене указов о создании Национального природного парка "Бугский Гард" и Национального природного парка "Белобережье Святослава".

Справка УНИАН. Кинбурнская коса – полуостров-заповедник с песчаными пляжами, зелеными лесами и первозданной природой, который находится на грани Днепровско-Бугского лимана и Черного моря. Название возникло от тюркского “кин” – волос и “бурун” – мыс. На территории парка зарегистрировано около 150 видов растений, которые имеют научную ценность и практический интерес. В парке также широко представлена фауна: здесь насчитывается около 300 видов птиц, 45 видов млекопитающих, 9 видов рептилий, 5 видов амфибий, 40 видов рыб, тысячи видов насекомых.