Черновецкий демонстративно покинул сессионый зал

Представители фракции БЮТ сегодня на заседании Киевсовета пытались заблокировать трибуну председательствующего на сессии мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО с требованием отменить результаты голосования за состав счетной комиссии, подсчет которого проводил сам Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, из-за блокирования Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ был вынужден уйти из сессионного зала, но спустя некоторое время вернулся и попросил депутатов продолжить работу.

В состав счетной комиссии Киевсовета, согласно проекту решения, вошли семь человек: Анатолий ЧУБ (Блок Черновецкого), Анатолий КОВАЛЕНКО (Народный блок Литвина), Сергей ЗИМИН (СПУ), Денис КОМАРНИЦКИЙ (Блок Черновецкого), Сергей ЧЕРЕП (Блок Виталия Кличко ПОРА-ПРП), Виктор БИЛЫЧ («Наша Украина») и Евгений ШАЛОМЕЕВ (Блок Виталия Кличко ПОРА-ПРП).

Фракция БЮТ в ответ на предложение Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО продолжить сессию Киевсовета и согласиться с результатами голосования за состав счетной комиссии снова заблокировала трибуну.