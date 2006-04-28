Черновецкий демонстративно покинул сессионый зал
Депутаты от БЮТ пытались заблокировать трибуну Киевсовета. Черновецкий был вынужден уйти из сессионного зала, но спустя некоторое время вернулся ...
Представители фракции БЮТ сегодня на заседании Киевсовета пытались заблокировать трибуну председательствующего на сессии мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО с требованием отменить результаты голосования за состав счетной комиссии, подсчет которого проводил сам Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.
Как передает корреспондент УНИАН, из-за блокирования Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ был вынужден уйти из сессионного зала, но спустя некоторое время вернулся и попросил депутатов продолжить работу.
В состав счетной комиссии Киевсовета, согласно проекту решения, вошли семь человек: Анатолий ЧУБ (Блок Черновецкого), Анатолий КОВАЛЕНКО (Народный блок Литвина), Сергей ЗИМИН (СПУ), Денис КОМАРНИЦКИЙ (Блок Черновецкого), Сергей ЧЕРЕП (Блок Виталия Кличко ПОРА-ПРП), Виктор БИЛЫЧ («Наша Украина») и Евгений ШАЛОМЕЕВ (Блок Виталия Кличко ПОРА-ПРП).
Фракция БЮТ в ответ на предложение Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО продолжить сессию Киевсовета и согласиться с результатами голосования за состав счетной комиссии снова заблокировала трибуну.