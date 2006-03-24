На Донбасе убита кандидат в депутаты горсовета от ”Нашей Украины”
16:20, 24 марта 2006Политика
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На теле погибшей обнаружено четыре ножевых ранения
23 марта в Артемовске Донецкой области убита кандидат на выборах в горсовет от блока "Наша Украина" Анна Боришполь.
Как сообщает донецкое Интернет-издание "Остров" со ссылкой на своего корреспондента в Артемовске, тело А.Боришполь было обнаружено в ее квартире, когда взломали дверь в связи с возникшим пожаром.
На теле погибшей обнаружены четыре ножевых ранения.
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