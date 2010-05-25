Иностранные разведки вербовали украинцев, угрожая заразить СПИДом?
Наливайченко дал интервью УНИАН
Бывший председатель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявляет, что иностранные разведчики вербовали украинцев, угрожая заразить СПИДом.
Об этом он заявил в интервью УНИАН, комментируя то, что за вторую половину 2009 и 2010 год СБУ задержала около десяти шпионов, в частности российских, в том числе сотрудника ФСБ Владимира ОЛЕКСАНДРОВА.
На вопрос “Учитывая нашу крепкую кооперацию с Россией, как, вы думаете, будут вести себя с российскими разведчиками: будут судить или отпустят?”, В.НАЛИВАЙЧЕНКО ответил так: “Дело не в правилах поведения с российскими разведчиками. Нужно четко понять наличие угроз и деструктивную работу заграничных спецслужб против граждан Украины, секретоносителей и даже против территории Украины. Наибольшая угроза – она никуда не делась – это угроза территориальной целостности государства. Сепаратизм. Эта угроза остается, и любая иностранная спецслужба, которая стоит за этим, не только главный враг для спецслужб Украины, но и для всей правоохранительной системы Украины”.
По словам экс-руководителя украинской спецслужбы, “ФСБ не возражала против задержания упомянутых вами офицеров, потому что их взяли на горячем, задокументировали, и с санкции прокуратуры главный организатор был арестован и должен быть привлечен к ответственности, согласно законодательству Украины. И в дальнейшем, если представители иностранных спецслужб будут заниматься деструктивной деятельностью, в украинских спецслужбах достаточно профессионалов, чтобы и в дальнейшем их останавливать”.
В.НАЛИВАЙЧЕНКО напомнил, что “главный фигурант последнего шпионского скандала, полковник ФСБ, был задержан в Одессе. Материалы тогда были переданы в суд с выдвижением обвинения. Теперь нужно спросить в СБУ и Прокуратуре, каков сейчас статус этого дела. Относительно практики передачи или не передачи арестованных лиц, это общемировая практика. Но есть принципиальные вопросы. Сначала должна быть признана степень вины и убытки, которые эта группа под руководством этого конкретного шпиона нанесла”.
По его словам, “это вполне конкретная военно-разведывательная деятельность на нашей территории против наших граждан. Если человека вербуют шприцем, угрожая, что введут или вирус СПИДа, или какую-то другую опасную болезнь, если угрожают здоровью его детей, - это тот же бандитизм, но под прикрытием спецслужб”.
На вопрос “Это делала группа старшего сотрудника ФСБ ОЛЕКСАНДРОВА?”, экс-председатель СБУ ответил: “Я привожу примеры, скажем так, из открытых источников. Но если они есть, то это должно быть признано в судебном порядке, затребовано разъяснение, почему так действовали против наших граждан...”
В.НАЛИВАЙЧЕНКО убежден, что на это должна быть политическая воля нового руководства Украины. “Я убежден - должна быть, независимо от того, какие это шпионы, румынские или российские, или какого-то другого государства. Нужно действовать на опережение, и не давать на нашей территории разворачивать иностранные разведывательные сети”, - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.
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