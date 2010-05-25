Иностранные разведки вербовали украинцев, угрожая заразить СПИДом?

Бывший председатель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявляет, что иностранные разведчики вербовали украинцев, угрожая заразить СПИДом.

Об этом он заявил в интервью УНИАН, комментируя то, что за вторую половину 2009 и 2010 год СБУ задержала около десяти шпионов, в частности российских, в том числе сотрудника ФСБ Владимира ОЛЕКСАНДРОВА.

На вопрос “Учитывая нашу крепкую кооперацию с Россией, как, вы думаете, будут вести себя с российскими разведчиками: будут судить или отпустят?”, В.НАЛИВАЙЧЕНКО ответил так: “Дело не в правилах поведения с российскими разведчиками. Нужно четко понять наличие угроз и деструктивную работу заграничных спецслужб против граждан Украины, секретоносителей и даже против территории Украины. Наибольшая угроза – она никуда не делась – это угроза территориальной целостности государства. Сепаратизм. Эта угроза остается, и любая иностранная спецслужба, которая стоит за этим, не только главный враг для спецслужб Украины, но и для всей правоохранительной системы Украины”.

По словам экс-руководителя украинской спецслужбы, “ФСБ не возражала против задержания упомянутых вами офицеров, потому что их взяли на горячем, задокументировали, и с санкции прокуратуры главный организатор был арестован и должен быть привлечен к ответственности, согласно законодательству Украины. И в дальнейшем, если представители иностранных спецслужб будут заниматься деструктивной деятельностью, в украинских спецслужбах достаточно профессионалов, чтобы и в дальнейшем их останавливать”.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО напомнил, что “главный фигурант последнего шпионского скандала, полковник ФСБ, был задержан в Одессе. Материалы тогда были переданы в суд с выдвижением обвинения. Теперь нужно спросить в СБУ и Прокуратуре, каков сейчас статус этого дела. Относительно практики передачи или не передачи арестованных лиц, это общемировая практика. Но есть принципиальные вопросы. Сначала должна быть признана степень вины и убытки, которые эта группа под руководством этого конкретного шпиона нанесла”.

По его словам, “это вполне конкретная военно-разведывательная деятельность на нашей территории против наших граждан. Если человека вербуют шприцем, угрожая, что введут или вирус СПИДа, или какую-то другую опасную болезнь, если угрожают здоровью его детей, - это тот же бандитизм, но под прикрытием спецслужб”.

На вопрос “Это делала группа старшего сотрудника ФСБ ОЛЕКСАНДРОВА?”, экс-председатель СБУ ответил: “Я привожу примеры, скажем так, из открытых источников. Но если они есть, то это должно быть признано в судебном порядке, затребовано разъяснение, почему так действовали против наших граждан...”

В.НАЛИВАЙЧЕНКО убежден, что на это должна быть политическая воля нового руководства Украины. “Я убежден - должна быть, независимо от того, какие это шпионы, румынские или российские, или какого-то другого государства. Нужно действовать на опережение, и не давать на нашей территории разворачивать иностранные разведывательные сети”, - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

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