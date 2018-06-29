Валентин Наливайченко: У меня в хате не стоят чемоданы с компроматом - приглашаю посмотреть

Популярный Интернет-поисковик на имя Валентина Наливайченко выдал несколько десятков ссылок, из которых лишь единицы – интервью с экс-главой СБУ периода президента Ющенко.

На днях Валентин Наливайченко презентовал в УНИАНе свою общественную инициативу “Обновление страны”, не скрывая амбициозных планов на ближайшие местные выборы. В Украине уже были главы СБУ, которые пытались покорить властный Олимп. Пока что неудачно. Но Наливайченко - младше их, он не торговал оружием, не изменял прежним партнерам. Поэтому, кто знает...

В надежде на большую откровенность, чем он мог себе позволить еще несколько месяцев назад, УНИАН задал несколько вопросов экс-главе СБУ Валентину Наливайченко.

ФСБ ПРИЗНАЛО СВОИХ ШПИОНОВ, ПОТОМУ ЧТО МЫ ПОЙМАЛИ ИХ НА ГОРЯЧЕМ В конце февраля еще при вашем председательстве в СБУ сотрудниками органов на юге Украины были с шумом задержаны российские шпионы, в том числе сотрудник ФСБ Владимир Александров. Если я не ошибаюсь, за вторую половину 2009-го и 2010-й год СБУ задержало около десяти шпионов. Учитывая нашу крепкую кооперацию с Россией, как Вы думаете, будут вести себя с российскими разведчиками: будут судить или отпустят? Дело не в правилах поведения с российскими разведчиками. Нужно четко понять наличие угроз и деструктивную работу зарубежных спецслужб против граждан Украины, секретоносителей и даже против территории Украины. Самая большая угроза – она никуда не делась – это угроза территориальной целостности государства. Сепаратизм. Эта угроза остается, и любая иностранная спецслужба, которая стоит за этим, не только главный враг для спецслужб Украины, но и для всей правоохранительной системы Украины.

ФСБ не возражала против задержания упомянутых вами офицеров, потому что их взяли с поличным, задокументировали и с санкции прокуратуры главный организатор был арестован и должен быть привлечен к ответственности, согласно законодательства Украины. И в дальнейшем, если представители иностранных спецслужб будут заниматься дестуктивной деятельностью, в украинских спецслужбах достаточно профессионалов, чтобы и в дальнейшем их останавливать.

Главный фигурант последнего шпионского скандала, полковник ФСБ, был задержан в Одессе. Материалы тогда были переданы в суд с выдвижением обвинения. Теперь нужно спросить в СБУ и Прокуратуре, каков сейчас статус этого дела. Относительно практики передачи или непередачи арестованных лиц, это общемировая практика. Но есть принципиальные вопросы. Сначала должна быть признана степень вины и ущерб, который эта группа под руководством этого конкретного шпиона нанесла.

Это вполне конкретная военно-разведывательная деятельность на нашей территории против наших граждан. Если человека вербуют шприцем, угрожая, что введут или вирус СПИДа, или какую-то другую опасную болезнь, если угрожают здоровью его детей, - это тот же бандитизм, но под прикрытием спецслужб.

Это делала группа старшего сотрудника ФСБ Александрова? Я привожу примеры, скажем так, из открытых источников. Но если они есть, то это должно быть признано в судебном порядке, востребовано разъяснение, почему так действовали против наших граждан...

А есть политическая воля нового руководства так вести себя с российскими шпионами? Это следует спрашивать у нового руководства. Я убежден - должна быть, независимо от того, какие это шпионы, румынские или российские, или какого-то другого государства. Нужно действовать на предупреждение и не давать на нашей территории разворачивать иностранные разведывательные сети.

Недавно отдельные СМИ сообщили, что диоксин, которым был отравлен Ющенко, вероятно производился в той же лаборатории, что и полоний для Литвиненко. Данные следствия, которое проводилось еще при вас, это подтверждают? У меня нет таких данных. В СБУ за моей подписью все материалы, которые становились известны во время оперативно-разыскной деятельности СБУ или во время выполнения поручений ГПУ, направлялись официально следственной группе. Все граждане, которые заявляют, что имеют какие-то сенсационные сведения, должны сообщить об этом следствию. Возможно, вы ошибаетесь, возможно – нет, но если вы хотите остановить отравление наших политиков и простых людей, лучший путь – сообщить следствию. Там достаточно профессионалов, поверьте.

На днях на свободу выпустили Дмитрия Полюховича, человека, который обвинялся в педофилии, в том числе при участии народных депутатов Украины и руководства Артека. Елену Полюхович и ее детей охраняет СБУ. У вас сложилось какое-то виденье этого дела? Я сам отец, я очень чувствую эти угрозы. Я считаю, что следует создать высокого уровня, очень острую, закрытую прокурорскую группу, которая исследовала бы участие должностных лиц в таких преступлениях как коррупция, педофилия, торговля людьми и определить суд, где бы такие дела рассматривались быстро и беспристрастно на основе материалов спецслужб и правоохранительных органов. Мы должны требовать снятия неприкосновенности с тех педофилов, коррупционеров, у кого она есть. Пока это все не будет распылено среди тысяч дел по всей правоохранительной системе, я не думаю, что преступники получают наказание.

У вас нет ощущения неловкости за то, что у вашего прежнего заместителя господина Кислинского не было образования, но был диплом? Я привык уважать человека. Человек работал в Секретариате Президента, его в 2005 году проверяла Госслужба. Ясно, что после работы в Секретариате Президента проверять его повторно мы не считали нужным. То, что он это скрыл, – вопрос к нему.

НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ С 1919 ГОДА СУЩЕСТВОВАЛИ ДЕСЯТКИ КОНЦЛАГЕРЕЙ Когда вы делали анализ своей работы в должности председателя СБУ, какие вы могли бы отметить достижения? Что удалось изменить? Что смогли внедрить? СБУ постепенно начали воспринимать как структуру, которая может защищать гражданина. Не работать против журналистов, не работать против студентов, а работать для людей, открыть архивы, чтобы показать, где были любые преступления против человека. СБУ стали больше доверять, и даже некоторые дела удавалось раскрыть потому, что нас о многом информировали граждане, например, о минировании, взрывчатке. В 2007 году в Верховную Раду пытались занести взрывчатку и дымовые шашки, но наше внешнее наблюдение в Киеве это остановило. Так что нормальная европейская спецслужба без помощи граждан не будет работать. Это было бы большим достижением, если бы СБУ и в дальнейшем становилась такой структурой, какая нужная гражданам и которой граждане доверяют.

Недавно с коллегами побывала в Кембридже. Там американские исследователи Голодомора очень нас благодарили за то, что был открыт архив СБУ, и они плодотворно работали. Переадресовываю вам и прежнему директору архива Вятровичу эту благодарность.

А вы знаете, как мы с Вятровичем познакомились? Я, еще когда не был в должности главы СБУ, прочитал несколько его статей об ОУН–УПА и обратил внимание на то, что этот автор знает, о чем я читал, когда работал по линии дипломатии в Америке, из источников, которые не были открытыми. Когда Ющенко предложил мне перейти в СБУ, у меня было внутреннее желание разобраться: есть ли материалы об украинском освободительном движении, и в частности об Украинской Повстанческой Армии, и сохранились ли они.

Когда я стал председателем СБУ, я позвонил Вятровичу: “Владимир, есть много сегментированной, разрозненной информации, есть четкое понимание, что есть оперативный архив (а это всегда закрыто), а есть все то, что, к сожалению, в начале 90-х годов было частично вывезено, двенадцать томов материалов о Шухевиче просто исчезли. Помоги это систематизировать и понять, можем ли мы открыть эти архивы”.

Вятрович через два дня пришел и сказал, что, оказывается, в законе давно прописано, что архив следует открыть, а его систематизацию можно сделать по немецкому или польскому опыту. Потому я просто предложил Виктору Андреевичу (Ющенко) назначить его руководителем архива.

Я убежден: люди должны знать историческую правду. Открытые электронные залы, созданные нами, должны остаться открытыми. На территории Украины с 1919 года существовали десятки концлагерей. И выдумал их совсем не Гитлер. Они создавались при ЧК, например, концлагерь в Сталино (Донецк), где тысячи людей строили шахты, и, в конечном итоге, погибали. Я думаю, что в Донецкой области стоит поставить памятник узникам совести. Где эта история? Спросите у жителей Донецкой, Днепропетровской области, дедов, тех, кто там живет, сколько они знают концлагерей. Спросите, сколько матерей, детей погибли...

Историк Виктор Суворов сказал, что история СССР - это взорванный по пьянке атомный реактор... Украина еще не имеет своего взгляда на историю.

НЕ НУЖНО ПУГАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОТЕРЯТЬ ГАЗОПРОВОД С ДЫРАМИ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ВЗОРВАТЬСЯ! Ситуация разворачивается так, что РосУкрЭнерго сможет отобрать у Нафтогаза (фактически, у государства) 11 миллиардов кубометров газа, которые после 2009 года стали предметом обжалования в Стокгольмском суде. Учитывая, что владелец РУЭ Дмитрий Фирташ - давний деловой партнер нынешнего председателя СБУ, можем ли мы считать такое отбирание денег у украинских налогоплательщиков первым “достижением и серьезным итогом” работы нового главы СБУ Валерия Хорошковского? Поскольку я был знаком с делом, состоя в должности председателя СБУ, должен сказать следующее. Забирать у частного предпринимателя имущество даже от имени государства неправовым способом – недопустимо. Второе: вмешательство спецслужб или правоохранительных структур в хозяйственные отношения - это также недопустимо. Третье: следует снять политизацию этого дела и дать возможность суду решить его. Любое правительство любой страны уважает Стокгольмский арбитраж.

От этого дела сегодня воняет коррупцией, в том числе от СБУ. Фирташа, который когда-то хотел оставить на рынке теневую схему, “обобрала” Украина, и это мы сегодня должны выплатить... Я не комментирую действия СБУ, потому что уже несколько месяцев там не работаю. Я озвучил три принципиальных момента. Давайте заберем фамилии... Если у любого бизнесмена забрать бизнес - это удар по репутации государства.

Что, по-вашему, тогда лучше: пусть наша ГТС потеряет объемы газа и сгниет или отдать магистральную трубу и хранилища России со всеми последствиями? Сколько Украина вкладывала в обновление инфраструктуры и сохранение безопасности нефте- и газопроводов? Мизер, до десяти процентов от потребности. Я знаю реальное положение вещей. Оно очень плохое. В Крыму, в Полтавской области газпроводы в плохом состоянии. Не нужно подменивать понятия. Не нужно пугать тем, что могут потерять газопровод с дырами, который может взорваться! Его нужно срочно ремонтировать, нужно найти ресурс, который на паритетных условиях может позволить обновление газопроводов, использовать европейские ресурсы, сделать это даже при участии Российской Федерации.

Российская Федерация не хочет делать на паритетных условиях. Они это неоднократно давали понять. Земля все равно украинская. Газопроводы, нефтепроводы стоят на нашей земле. Там работают наши люди. Значит, следует находить средства на обновление и возможности увеличить объемы хранения, прокачки. Нужно ставить вопрос, чтобы иметь доступ к месторождениям на территории РФ. Следует вывести разговор из таких экстремальных предположений. Допустим другую версию. Например, концессия российских месторождений, - почему нет? Территория нашего государства бесценна. Земля нашей страны бесценна. Доступ к месторождениям, одному, второму, третьему, на территории РФ очень важен. Доступ к среднеазиатским источникам газа также важен.

Можете перечислить самые серьезные вызовы для украинского суверенитета? Сохранение территориальной целостности государства. Признание раз и навсегда украинского статуса Крыма Российской Федерацией, которая отныне получила на тридцать два года продолжение пребывания в Крыму военной базы.

Признание раз и навсегда со стороны Румынии неприкосновенности всех наших территорий.

С Беларусью наконец ратифицируют обозначение границы на местности, с Россией хорошо, что добились обозначения границы на местности по суше. Это очень важно.

Следующая угроза – это коррупция. Это то, что доедает государственный аппарат. Коррупция уже разъедает и украинский бизнес. Откаты, непрозрачные тендеры, разворовывания государственных средств измеряется миллиардами. Об этом не только следует говорить, тут следует резать по-живому те государственные учреждения, чиновники которых своими лицензиями и разрешениями обложили простых граждан. Любую справку должен брать путем “договоренностей” с начальством. Это нонсенс, это восстановление Советского Союза. Услуги должны предоставляться автоматически.

Хватает ли нашей Службе безопасности кадрового интеллекта, системных знаний и патриотизма, чтобы отвечать на эти вызовы? Да. Я очень люблю людей, которые там работают. Но им нужно давать хорошие зарплаты, четко формулировать задачи, определять функции, обеспечить жильем и контролировать их со стороны общества. Я как руководитель общественной инициативы “Обновление Страны” обещаю не забывать правоохранительные органы и заложить их потребности в народной программе обновления.

К ЛЮДЯМ МЫ ПОЕДЕМ НЕ НА МЕРСЕДЕСАХ Вы вышли из презентацию своего общественного движения “Обновление страны”. Движения обычно превращаются в политические партии. Какова идеология вашей партии? Кто ваши вероятные союзники? Я намеренно не говорю об идеологии. Обсуждение идеологии любой политической партии на сегодняшнем этапе не имеет никакого смысла. Сегодня вся идеология сводится к дележу портфелей и ресурса. Возможно, это общие слова, но это так. Мы создадим народную программу обновления страны. Наш труд начинается с того, что мы пойдем к людям, это работа снизу вверх. В каждом селе, городе, области мы определим главные социальные проблемы, которые должны быть профинансированы.

Ключевое слово – обновление, а не идеология. Программа обновления станет основой программы будущей политической партии на местные выборы. Если местные выборы будут назначены на конец октября – хорошо, если позже – ничего, тоже хорошо.

Так кто ваши союзники: Тимошенко, Тягнибок, Гриценко? Мы открыты для сотрудничества с общественными организациями и общинами. Что касается политических проектов, то пока еще нет...

Ни первый, ни второй, ни третий вам не подойдут? Вы рискуете... Кто не рискует, тот не способен навести порядок в стране.

Мы с вами сидим в офисе на Жилянской, кто платит за аренду?

Мы платим за аренду из собственных взносов.

То есть вы из своей зарплаты, а еще врач-реаниматолог, общественный деятель и адвокат, которых вы представили на пресс-конференции в УНИАН, могут себе позволить снимать офис в центре? Нас не четверо, нас намного больше. Нас уже двадцать человек в оргкомитете, это люди, которые работают, мы называем друг друга партнерами. У нашей общественной инициативы есть партнеры, около двадцати общественных организаций во всех областях Украины.

Все из СБУ? Ни одного человека из СБУ, даже я уволился (смеется). Более того, я государственный служащий, а не военный.

Как вы видите финансирование своей политсилы? Деньги все равно нужны. Мы создадим публичный фонд “Обновление страны”, где на веб-сайте будет заявлено, какие деньги поступают и на что они тратятся. Нас не интересуют ни биг-борды, ни пиар-форумы. Это – дорого.

И к людям мы поедем не на мерседесах. Поедем поездами или автобусами.

Приглашаем и вас!

Публичная политика - это совсем иная жизнь, чем дипломатия и председательство в СБУ. Готовы ли Вы показать свою налоговую декларацию, открыть двери своего помещения, знать, что мы, журналисты, перетрясем всю вашу собственность до последней копейки? Конечно. Тем более, у меня не так много всего. Квартиру я получил еще в МИДе, в СБУ уже ничего не получил. Мне это просто, потому что это - принцип моей жизни. У меня в доме не стоят чемоданы компромата, поэтому, если будет любопытство, то приглашаю посмотреть.

Представим, что вы побеждаете на местных, а затем вдруг и на парламентских выборах. А за это время эта власть затягивает страну в ОДКБ, Таможенный Союз, создает межгосударственные холдинги в энергетике, отдает контроль над трубой и внутренними сетями РФ. У вас в таком случае будет поле для маневра, для того, чтобы перестраивать страну по той модели, которую видел для нее Ющенко и которая, как я понимаю, близка вам? Мы четко знаем, что делать сейчас. Мы должны сделать программу, идти с ней к людям. Избежать ключевой ошибки всех – оторванности от людей. Мир глобален, сейчас многие объединяются. Но если такое объединение увеличивает выгоды лишь для России, для ее граждан – это не паритет, не выгодно, а следовательно не является нашим национальным интересом.

Разговаривала Лана Самохвалова