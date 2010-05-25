МИД не советует украинцам ехать в Бангкок

Министерство иностранных дел Украины продолжает рекомендовать украинским гражданам воздерживаться от посещения столицы Королевства Таиланд города Бангкок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ сегодня на брифинге в Киеве.

«Эта рекомендация сохраняется, но она не означает какого-то запрета», - сказал он.

В то же время представитель МИД заметил, что тем украинским гражданам, которые уже запланировали поездки в Таиланд, рекомендовано выезжать сразу к местам отдыха, но при этом избегать посещения именно Бангкока, особенно мест скопления людей в столице Таиланда.

А.ДИКУСАРОВ также отметил, что украинское Посольство и дипломаты в Бангкоке работают в нормальном режиме и готовы к защите интересов граждан Украины.