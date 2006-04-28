Новых депутатов заселят в каморки

Иногородних депутатов поселят в гостиннице "Киев". В номерах площадью 13,5 метра нет ни кондиционера, ни мини-бара. Зато там есть телефон, спутниковое телевидение и холодильник. А стоят такие номера для "простых смертных" 420 гривен в сутки. Нет сомнения, что в таких "спартанских" условиях будут жить немногие из новоизбранных депутатов, да и те, которые будут - останутся там ненадолго. По закону депутатам полагается жилплощадь или компенсация на её приобретение.

Газета "Сегодня"