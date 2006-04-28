Новых депутатов заселят в каморки
11:50, 28 апреля 2006Политика
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Иногородним парламентариям дадут по 13,5 метра
Иногородних депутатов поселят в гостиннице "Киев". В номерах площадью 13,5 метра нет ни кондиционера, ни мини-бара. Зато там есть телефон, спутниковое телевидение и холодильник. А стоят такие номера для "простых смертных" 420 гривен в сутки. Нет сомнения, что в таких "спартанских" условиях будут жить немногие из новоизбранных депутатов, да и те, которые будут - останутся там ненадолго. По закону депутатам полагается жилплощадь или компенсация на её приобретение.
Газета "Сегодня"
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