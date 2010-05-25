Гриценко «достает» Медведько, чтобы тот посчитал государственные дачи

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО во второй раз обратился к генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО с просьбой провести проверку соблюдения выполнения положений Конституции и законов Украины, которые регулируют вопросы предоставления в пользование государственных дач и отдельных жилых домов, находящихся в государственной собственности и предназначенных для личного пользования должностными лицами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО.

«В ответе, который был получен на предыдущее обращение, сообщается, что органы прокуратуры осуществляют надзор лишь за соблюдением законов. Также указывается на то, что вопросы предоставления в пользование государственных дач и отдельных жилых домов, находящихся в государственной собственности и предназначенных для личного пользования должностными лицами, регулируются подзаконными актами, надзор за соблюдением которых на органы прокуратуры не возложен”, - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Вместе с тем, подчеркнул депутат, в законе «О прокуратуре» речь идет и о том, что прокурорский надзор за соблюдением и правильным применением законов Кабинетом министров, министерствами и другими центральными органами исполнительной власти, органами государственного и хозяйственного управления и контроля осуществляется генеральным прокурором и подчиненными ему прокурорами.

Кроме этого, добавил А.ГРИЦЕНКО, предметом надзора за соблюдением и применением законов является соответствие актов, которые издаются всеми органами, предприятиями, учреждениями, организациями и должностными лицами, требованиям Конституции Украины и действующим законам.

По словам народного депутата, перечень должностных лиц и категорий пенсионеров, которым предоставляется право на пользование помещениями в домах отдыха Государственного управления делами, утвержденный Постановлением Кабинета министров от 6 августа 2003 года №1210, устанавливает перечень лиц, имеющих право на пользование вышеупомянутыми объектами. При этом в течение минувших лет Перечень дополнялся указами Президента Украины и распоряжениями правительства относительно отдельных должностных лиц государства.

«В соответствии с установленным в статье 19 Конституции Украины положением, органы государственной власти обязаны действовать лишь на основе, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины. Учитывая это, обращаюсь к Вам с просьбой провести проверку правильного применения Кабинетом министров и другими органами государственной власти Закона «Об управлении объектами государственной собственности» и Конституции Украины (в частности положения статьи 19); установить соответствие нормативно-правовых актов, на основании которых осуществляется предоставление в пользование государственных дач и отдельных жилых домов, находящихся в государственной собственности и предназначенных для личного пользования должностными лицами, требованиям Конституции Украины и действующих законов», - отметил в своем обращении А.ГРИЦЕНКО.

Как сообщалось, 6 апреля А.ГРИЦЕНКО обратился в ряд государственных органов с требованием провести инвентаризацию объектов государственной собственности, предназначенных для пользования должностными лицами; проверку законности предоставления в пользование государственных дач и жилых домов; а также предоставить информацию из Единого реестра объектов государственной собственности, в частности, перечни: домов, которые имеют статус государственной дачи, домов, которые находятся в государственной собственности и предназначены для личного пользования должностными лицами, субъектов, которые осуществляют управления этими объектами, и оснований, на которых они это делают. Он также предложили премьер-министру Николаю АЗАРОВУ поручить профильным министерствам разработать законопроект «Об управлении государственным имуществом, которое обеспечивает деятельность Президента Украины, Кабинета министров и Верховной Рады». Однако на все обращения А.ГРИЦЕНКО, по данным его пресс-службы, не получил от государственных органов никаких четких ответов.