БЮТ, СПУ и НСНУ подписали меморандум о создании Коалиции

На Буковине «помаранчевые» политические силы подписали меморандум о создании Коалиции демократических сил на региональном уровне.

Как передает корреспондент УНИАН, на общеобластном собрании депутатов Блока местных советов всех уровней сообщил председатель Черновицкой областной организации ВО «Батькивщина», новоизбранный народный депутат Петр ГАСЮК сообщил, что руководитель исполкома Черновицкой областной организации политической партии “Народный Союз Наша Украина” Борис БАГЛЕЙ вчера поставил свою подпись под меморандумом о создании Коалиции демократических сил на региональном уровне.

По его словам, этот меморандум еще 4-7 апреля был подписан представителями БЮТ и СПУ, однако до вчерашнего дня его отказывался подписать руководитель местных “нашеукраинцев”, председатель Черновицкой областной государственной администрации Николай ТКАЧ.

Созданная Коалиция демократических сил на региональном уровне ставит целью создать большинство в Черновицком облсовете, сформировать руководящий состав областной и местных советов всех уровней. Кроме того, участники коалиции совместно будут определять принципы социально-экономического развития области, включая районы, города и районы в городе Черновцы на базе предвыборных программ участников коалиции, намереваются согласовывать все назначения и освобождения от должностей, которые относятся к компетенции областного совета.

На протяжении 10 дней после подписания Соглашения о коалиции, ее участники обязываются сформировать поименный состав большинства в областном совете. Через 30 дней после подписания Меморандума участники коалиции намерены вынести на рассмотрение облсовета Программу деятельности коалиции. Для выполнения этих обязательств будет создан руководящий орган в составе трех представителей от каждого участника коалиции, который будет координировать деятельность субъектов коалиции. Участники коалиции обязались не вступать в сепаратные переговоры с какой-либо политической партией или блоком и расширять состав коалиции только по консенсусному решению сторон, подписавших Меморандум.

Согласно меморандуму о создании демократической коалиции 4 мая на первой сессии Черновицкого облсовета все шансы стать председателем совета имеет представитель БЮТ Иван ШИЛЕПНИЦКИЙ, а его заместителями – Александр ГРУШКО (НСНУ) и Михаил МЕЛЬНИЧУК (СПУ).