Мороз договорился с Ющенко насчет Одессы и Полтавы

Социалистическая партия Украины выступает за назначение новых руководителей областных государственных администраций после образования нового состава Кабинета Министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый секретарь политсовета Соцпартии Иосиф ВИНСКИЙ в эфире радио «Эра».

Он отметил, что было бы преждевременным назначать новых руководителей областей вместо тех, которые правительство рекомендовало уволить.

По словам И.ВИНСКОГО, сначала нужно сформировать Кабмин на базе новой коалиции и после этого определяться с губернаторами. Он добавил, что сейчас есть первые заместители, которые могут исполнять обязанности председателей облгосадминистраций.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля правительство рекомендовало Президенту освободить от должностей председателя Севастопольской городской государственной администрации Сергея ИВАНОВА, председателя Ривненской областной государственной администрации Василия ЧЕРВОНИЯ и председателя Киевской ОГА Евгения ЖОВТЯКА “в связи с ухудшением социально-экономического положения этих регионов”.

Кроме того, Кабмин рекомендовал Президенту освободить Василия ЦУШКО от должности председателя Одесской облгосадминистрации, Эдуарда ЗЕЙНАЛОВА - от должности председателя Кировоградской обладминистрации и Степана БУЛЬБУ - от должности председателя Полтавской облгосадминистрации в связи с избранием их в Верховную Раду.