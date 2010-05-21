Портнов уже доказал свою нужность Януковичу?

Принятие закона №6109 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно недопущения злоупотреблений правом на обжалование» теперь ставит каждого судью Украины в зависимость от воли Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как пишет издание «Левый берег», теперь Высший совет юстиции (ВСЮ) получил реальную – без каких-либо ограничений – возможность увольнять «за нарушение присяги» любого судью, даже в случае его неявки на заседание. Причем, не двумя третями голосов – а простым большинством. И обжаловать подобное решение в соседнем суде у опального деятеля не получится – только в Высшем административном суде Украины, решение которого – окончательное. Что считать нарушением присяги, что нет – вопрос философский, поскольку формулы вроде «нарушение морально-этических норм поведения в суде», «совершение действий, порочащих звание судьи» трактовать можно как угодно.

При этом «Левый берег» отмечает, что большинство членов ВАСУ ориентированы именно на Президента. Ожидать же В.ЯНУКОВИЧУ подвоха со стороны ВСЮ тоже не приходится. Орган, ведающий назначением и увольнением судей, целиком и полностью ему подконтролен. Точнее – члену фракции Партии регионов Сергею КИВАЛОВУ. В настоящее время ВСЮ возглавляет кум С.КИВАЛОВА - Владимир КОЛЕСНИЧЕНКО, отмечает издание.

С принятием закона №6109 ВСЮ, как указывалось, получил возможность увольнять судей даже в случае их отсутствия на заседании. Ранее именно неявка, мотивированная, допустим, больничным, предохраняла от всех бед и невзгод. Теперь на первое заседание еще приглашают, на втором – просто увольняют. Так, на первом же после одобрения закона заседании ВСЮ – 17 мая, Раде настоятельно советовали уволить 9 «провинившихся» судей. На будущей неделе планируют отправить вслед еще 14.

Что касается авторов закона – а это депутаты из группы Андрея ПОРТНОВА, то выгоды для них также очевидны. «Новички» в команде В.ЯНУКОВИЧА они, таким образом, доказывают Лидеру свою полезность. Доказывая – замыкают в единый круг суды, ВСЮ, ВАСУ и ВР – где каждый в ответе друг за друга и именно потому не подставит и не сдаст. Доказывая – уничтожают поле для маневра. Что для своего маневра – в случае каких-либо форс-мажоров, что для чужого.