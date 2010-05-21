В ЕЦ призывают объявить дату местных выборов и пугают хаосом

Народный депутат, председатель партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ призывает парламентское большинство на следующей пленарной неделе определить дату проведения местных выборов.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба партии.

“30 мая начинается полулегальное существование органов местного самоуправления, что может спровоцировать управленческий хаос на местах. Единственная возможность вернуться в законодательное русло – немедленно объявить дату новых местных выборов”, – заявил И.КРИЛЬ, комментируя дискуссии по поводу проведения местных выборов в октябре этого года.

Политик убежден, что отмена местных выборов 30 мая была сугубо конъюнктурным решением, которое лишило людей наиболее действенного способа влиять на решение своих проблем. «Украинцев подкупили стабильностью, о которой они мечтали. Вместо этого местные проблемы, как то ремонт дорог, больниц, школ, электро- и газоснабжение, как не решались, так и не решаются», – заявил И.КРИЛЬ.

По словам народного депутата, темы местных выборов избегают все, без исключения, мегапартии, заговаривая ее. «Сейчас политики снова возвращаются к прошлогодней теме изменения избирательного законодательства. Хотя, в действительности, в Верховной Раде уже не один год пылью покрываются кипы законодательных инициатив относительно местных выборов. Большинство из них прошли не только все необходимые экспертные оценки, но и широкое общественное обсуждение. Потому нужно не накапливать предложения, а превратить их, наконец, в законы», – отметил председатель “Единого Центра”.

И.КРИЛЬ призвал парламентское большинство на следующей пленарной неделе в первую очередь внести изменения в бюджет и объявить дату проведения местных выборов. «Дальше медлить с выборами уже нельзя, иначе на местах начнется вакханалия, когда каждое решение органа местного самоуправления фактически можно будет поставить под сомнение и обжаловать в суде», – отметил народный депутат.