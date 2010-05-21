В ЕЦ призывают объявить дату местных выборов и пугают хаосом
Криль напомнил про кипы инициатив
Народный депутат, председатель партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ призывает парламентское большинство на следующей пленарной неделе определить дату проведения местных выборов.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба партии.
“30 мая начинается полулегальное существование органов местного самоуправления, что может спровоцировать управленческий хаос на местах. Единственная возможность вернуться в законодательное русло – немедленно объявить дату новых местных выборов”, – заявил И.КРИЛЬ, комментируя дискуссии по поводу проведения местных выборов в октябре этого года.
Политик убежден, что отмена местных выборов 30 мая была сугубо конъюнктурным решением, которое лишило людей наиболее действенного способа влиять на решение своих проблем. «Украинцев подкупили стабильностью, о которой они мечтали. Вместо этого местные проблемы, как то ремонт дорог, больниц, школ, электро- и газоснабжение, как не решались, так и не решаются», – заявил И.КРИЛЬ.
По словам народного депутата, темы местных выборов избегают все, без исключения, мегапартии, заговаривая ее. «Сейчас политики снова возвращаются к прошлогодней теме изменения избирательного законодательства. Хотя, в действительности, в Верховной Раде уже не один год пылью покрываются кипы законодательных инициатив относительно местных выборов. Большинство из них прошли не только все необходимые экспертные оценки, но и широкое общественное обсуждение. Потому нужно не накапливать предложения, а превратить их, наконец, в законы», – отметил председатель “Единого Центра”.
И.КРИЛЬ призвал парламентское большинство на следующей пленарной неделе в первую очередь внести изменения в бюджет и объявить дату проведения местных выборов. «Дальше медлить с выборами уже нельзя, иначе на местах начнется вакханалия, когда каждое решение органа местного самоуправления фактически можно будет поставить под сомнение и обжаловать в суде», – отметил народный депутат.