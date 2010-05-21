Скандал с министром: из кабмина хотят убрать человека Ахметова?

Ведущие украинские политологи заявляют, что Конституция не дает Президенту права увольнять министров.

Об этом они сказали, комментируя заявление Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о намерении уволиить министра угольной промышленности Юрия ЯЩЕНКО.

Так, на вопрос “Как подобное намерение главы государства согласуется с Конституцией, по которой министров увольняет Верховная Рада по представлению премьера?”, политолог и писатель, пресс-секретарь Народного комитета защиты Украины Владимир ЦИБУЛЬКО ответил: «Для ЯНУКОВИЧА Конституции не существует, а существуют «понятия». По словам эксперта, “ЯНУКОВИЧ думает, что имеет полномочия КУЧМЫ, но нынешняя Конституция не дает ему права увольнять министров. Впрочем, его идея никого уже не удивляет, потому что попрание законов, в том числе и Основного, стало основой деятельности ЯНУКОВИЧА». Политолог отметил, что подобное превышение полномочий со стороны В.ЯНУКОВИЧА может впоследствии привести к конфликту между ним и главой правительства Николаем АЗАРОВІМ.

В свою очередь политолог Алексей ГАРАНЬ подчеркнул, что вывод из этой ситуации очевиден: “ЯНУКОВИЧ незаконно берет на себя полномочия и премьер-министра, и парламентского большинства”. «Еще и еще раз подтверждает, что когда мы говорим, что в Украине действует правительство во главе с АЗАРОВЫМ, мы ошибаемся. В действительности реальным руководителем правительства является В.ЯНУКОВИЧ», - отметил А.ГАРАНЬ.

Очередной иллюстрацией того, что происходит с политической системой страны, назвал заявление В.ЯНУКОВИЧА политолог Владимир ФЕСЕНКО. Он отметил, что в действительности Украина превратилась из парламентско-президентской республики в просто президентскую.

Кроме того, подчеркнул эксперт, «создается впечатление, что министр угольной промышленности стал заложником определенного конфликта, интриги, между Администрацией Президента и Кабинетом министров». В.ФЕСЕНКО напомнил, что Ю.ЯЩЕНКО считается человеком, назначенным по «квоте» группы Рината АХМЕТОВА. «Если эта интрига направлена на то, чтобы избавиться от человека АХМЕТОВА в правительстве, то мы стали свидетелями довольно интересного конфликта между влиятельными группами внутри Партии регионов», - говорит политолог.

Как сообщал УНИАН, вчера, 20 мая, в Луганске Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ во время заседания регионального комитета экономических реформ возмутился и заявил о высокой вероятности освобождение от должности министра угольной промышленности Ю.ЯЩЕНКО из-за того, что он принял решение не ехать с Президентом в рабочую поездку в Луганск, поскольку планировал принять участие в заседании правительственного комитета.

В пресс-службе Минуглепрома УНИАН сообщили, что Ю.ЯЩЕНКО в тот день утром принимал участие в заседании правительственного комитета по вопросам развития отраслей экономики под председательством первого вице-премьера Украины Андрея КЛЮЕВА.