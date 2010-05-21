Оппозиция планирует акции на завтра

Оппозиция намерена 22 мая провести акции, направленные на объединение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера на пресс-конференции в Ивано-Франковске сообщил председатель Народного Руха Украины, народный депутат Борис ТАРАСЮК.

По его словам, НРУ тревожит «неспособность оппозиционных сил объединиться, чтобы противостоять антиукраинским действиям нынешней власти». «Одна из первых акций для этого будет акция 22 мая, в субботу, которую мы планируем провести возле памятника Т.Шевченко в Киеве и в Каневе, на могиле Кобзаря», - отметил Б.ТАРАСЮК. Однако он не уточнил о каких акциях идет речь.

Справка УНИАН. 22 мая - день перезахоронения Т.Шевченко в Каневе.