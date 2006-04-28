У Черновецкого начались проблемы с депутатами

В Киеве открылась вторая сессия городского совета 5-го созыва. Всего лишь через час работы депутаты ушли на перерыв. Проблема в том, что Киевсовет не может утвердить повестку дня, поскольку за нее голосует менее половины депутатов.

Первоначально в повестку дня был включен ряд организационных вопросов, в частности, о создании секретариата и счетной комиссии, а также об избрании заместителя киевского городского головы - секретаря Киевсовета.

Кроме этого, в повестке дня - вопросы о подготовке новой редакции регламента работы Киевсовета, о создании депутатской группы по подготовке предложений по формированию постоянных комиссий городского совета. Также депутатам предлагалось разработать план работы Киевского совета 5-го созыва.

Вместе с тем, принятие предложенной повестки дня блокирует фракция Блока Юлии Тимошенко. В частности, представители фракции предлагают, чтобы сначала была утверждена новая редакция регламента.

Киевский городской голова Леонид Черновецкий сообщил, что зарегистрировались 70 депутатов. Всего в состав Киевсовета входят 120 депутатов.