Герман о тайных соглашениях, Приднестровье, БЮТ и провокациях

Заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН расценивает как провокацию заявление народного депутата от БЮТ Олега БИЛОРУСА о якобы тайных договоренностях Президентов Украины и России Виктора ЯНУКОВИЧА и Владимира МЕДВЕДЕВА о вхождении Приднестровья в состав Украины.

Об этом она заявила в комментарии УНИАН.

"Это провокация, как и все остальные провокации от БЮТ", - сказала А.ГЕРМАН.

Она считает, что в БЮТ «никак не могут успокоиться», видя успехи Украины во внешней политике, налаживание взаимовыгодного сотрудничества Украины и России, и "устраивают провокации, пытаясь сорвать процесс стабилизации в государстве».

Как сообщалось в некоторых СМИ, депутат от БЮТ О.БИЛОРУС заявил, что в результате "тайных соглашений" В.ЯНУКОВИЧА и Д.МЕДВЕДЕВА непризнанная Приднестровская республика может войти в состав Украины, а Молдова вернется в зону влияния России.

В ходе недавнего визита в Киев Д.МЕДВЕДЕВ и В.ЯНУКОВИЧ подписали совместное заявление по урегулированию приднестровского конфликта, в котором, в частности, подтвердили, что Тирасполь и Кишинев должны вести диалог на равноправных основаниях.