В Раде предлагали запретить наливать в самолетах Губскому

Верховная Рада Украины не поддержала в первом чтении проект закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно запрещения употребления алкоголя на борту воздушного судна)”.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” данный законопроект проголосовал только один народный депутат из 422, зарегистрированных в сессионном зале.

Во время рассмотрения документа в сессионном зале парламента раздавались возгласы: “ГУБСКОМУ (народный депутат Украины из фракции БЮТ Богдан ГУБСКИЙ, который является автором этого законопроекта – УНИАН) - запретить наливать в самолете”.

Перед рассмотрением законопроекта председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН сообщил, что Б.ГУБСКИЙ обратился к парламенту с просьбой не рассматривать данный законопроект, поскольку в сессионном зале отсутствует докладчик. Но народные депутаты не пошли ему навстречу и рассмотрели законопроект.