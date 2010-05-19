ВР хочет усилить ответственность за преступления против детей

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона Украины "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины" (об усилении ответственности за преступления против детей).

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 334 из 422 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Данный законопроектом предлагается внести такие изменения в Уголовный кодекс Украины: в ч. 1 ст. 137 "ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей" усилить ответственность за совершенное преступление. Предусматривается, что такие действия караются ограничением свободы сроком до четырех лет или лишением свободы сроком до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет.

Также проектом закона предлагается в ст. 167 "Злоупотребления опекунскими правами" усилить ответственность за совершенное преступление. В документе отмечается, что использование опеки или заботы в корыстных целях во вред подопечному (захват жилой площади, использование имущества и пр.) карается ограничением свободы сроком до трех лет или лишением свободы сроком до трех лет.

Также Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (относительно ужесточения ответственности за правонарушения в отношении детей)».

«За» проголосовали 352 из 422 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом, в частности, предусмотрено введение нового вида административного взыскания - общественные работы. Такие работы устанавливаются на срок от 60 до 240 часов и длятся не более 4 часов в день. Общественные работы не назначаются лицам, признанным инвалидами I или II группы, беременным женщинам.

В законопроекте предлагается ужесточить ответственность за нарушение правил торговли слабоалкогольными напитками.

Кроме того, предусмотрено ужесточение ответственности за невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей. Частности, отмечается, что если такие действия будут совершены повторно в течение года после наложения административного взыскания, то налагается штраф от 3 до 7 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы.

Также предусматривается административное задержание органами внутренних дел при совершении насилия в семье. Лицо, совершившее насилие в семье, может быть задержано до рассмотрения дела судьей или начальником (заместителем начальника) органа внутренних дел.